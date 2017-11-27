На западе Москвы ликвидировали пожар в автосервисе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании автосервиса на западе Москвы, площадь возгорания составила 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

"Пожар в здании автосервиса ликвидирован на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре на втором этаже автосервиса, расположенного по адресу Кутузовский проезд, дом 16. В его ликвидации приняли участие 19 единиц пожарно-спасательной техники и 72 пожарных.