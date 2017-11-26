На западе Москвы загорелся автосервис

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на западе Москвы, площадь пожара составляет 300 "квадратов", сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На территории бывшего завода "Фили-кровля", расположенного по адресу Кутузовский проезд, дом 16, произошел пожар. Здание арендовано под автосервис", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению загорания, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

"26 ноября 2017 года в 23 часа 00 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Кутузовском проезд, дом 16 строение 16. Незамедлительно подразделения прибыли по данному адресу, приступили к разведке и тушению пожара. Было установлено, что происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания автосервиса на площади примерно 300 квадратных метра", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, выясняются обстоятельства произошедшего.