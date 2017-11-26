СК возбудил дело после избиения двухмесячного ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации в Наро-Фоминске двухмесячного мальчика с травмами, в том числе с переломом ноги, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что 25 ноября в приемное отделение Наро-Фоминской районной больницы № 1 доставили двухмесячного ребенка с различными телесными повреждениями. Следователи начали доследственную проверку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 23 ноября родители ребенка принесли его на прием к дерматологу детской поликлиники Наро-Фоминска с жалобами на синяки в области скулы. Осмотрев мальчика, врач рекомендовал пройти осмотр у невролога.

Как уточняется, позднее невролог обнаружил у ребенка множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги, и незамедлительно вызвал "скорую". Ребенка перевезли в реанимационное отделение Наро-Фоминской районной больницы № 1.

По данным СК, следователи осмотрели место жительства родителей мальчика, изъяли детские пеленки со следами вещества бурого цвета, назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу.