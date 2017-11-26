Автовладелице из Чувашии грозит наказание за заявление об "угнанной" машине

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полицейские в Новочебоксарске в рекордные сроки раскрыли дело об "угоне", найдя пропавший у забывчивой женщины автомобиль в соседнем дворе, говорится в сообщении на сайте МВД Чувашии.

Заявление об угоне поступило в правоохранительные органы в субботу. По словам 31-летней женщины, она оставила свою "Ладу Калину" возле дома, в котором находится салон красоты. Там она провела несколько часов, а когда вышла из здания, своей машины не обнаружила.

Полицейские объявили план "Перехват" и привлекли значительные силы для розыска пропавшего автомобиля. Однако машина вскоре нашлась возле соседнего однотипного здания. "Эти два дома расположены как бы в зеркальном отражении друг к другу, внешне они почти идентичны. Возможно, женщина не нашла места для парковки возле нужного ей дома, а потом забыла, где ее оставила", — пояснили в полиции.

Незадачливой автовладелице грозит ответственность за ложный вызов экстренных служб, уточняют полицейские.