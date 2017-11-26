В Уфе в ДТП погибли два человека, среди пострадавших - трехлетний ребенок

УФА, 26 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, четверо получили травмы при столкновении двух автомобилей в Уфе в воскресенье, сообщил в блоге начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.
"В результате аварии водитель отечественной машины и его пассажирка скончались на месте происшествия. Их пассажирка и трое из автомобиля KIA Rio: мужчина, женщина и трехлетний ребенок получили травмы", — говорится в сообщении Гильмутдинова.
По его данным, водитель "Лада Приора" ранее был лишен водительских прав, мужчина и женщина из иномарки госпитализированы в ближайшую больницу с серьезными травмами.
"Начато расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства трагедии", — говорится в сообщении начальника ГИБДД региона.