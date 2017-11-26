Кадыров считает, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов.

"Смертная казнь для террористов – не просто нужна, а важна, их надо не ловить, а уничтожать. А если забрали, то надо точно, чтобы они не жили, сделать так, чтобы они не жили", — рассказал Кадыров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал, что мораторий на смертную казнь можно отменить лишь по итогам референдума, а применять подобную меру нужно лишь в исключительных случаях.