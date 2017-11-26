В Дагестане после нападения на полицейских возбудили уголовное дело

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено в Дагестане после нападения на полицейских, в результате которого один из них пострадал, сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, в воскресенье утром на перроне станции "Кизилюрт" мужчина напал с ножом на четырех сотрудников ОВД МВД по Дагестану, которые несли службу. В результате один из полицейских получил резаную рану щеки, а нападавший попытался скрыться. Как отмечается, для его задержания полицейские были вынуждены стрелять. Злоумышленник был ранен, его госпитализировали. Пострадавший сотрудник полиции также находится в больнице.

"По факту нападения на полицейских… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

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