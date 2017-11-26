В Армавире ищут участника стрельбы, при которой погиб офицер Росгвардии

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Один из участников стрельбы в Армавире, в которой погибли три человека, включая офицера Росгвардии, объявлен в розыск, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по региону Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Армавире в ночь на воскресенье. По данным пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, офицер стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить. В результате он получил ранение и скончался в больнице. Инцидент произошел в неслужебное время. СК возбудил уголовное дело по части 2, статьи 105 ("убийство").

"Нами объявлен в розыск один из участников, как мы полагаем, этой стрельбы. Разослана ориентировка, в городе введён план "Сирена". Количество участников стрельбы сейчас устанавливается", — отметила представитель СК.

Собеседница уточнила, что в ходе стрельбы в ресторане Армавира были убиты три человека, кроме них никто не пострадал.