Следователи установят обстоятельства смерти подростка в Ленобласти

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего подростка в Приозерске Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

По данным следствия, 25 ноября возле одного из домов в городе Приозерске Ленинградской области было обнаружено тело 12-летнего мальчика без признаков насильственной смерти.

"Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ", — говорится в сообщении.

Дело заведено по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.