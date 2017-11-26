Под Ульяновском двое детей, возможно, отравились хлором в сауне

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Ульяновской области попали в больницу с предварительным диагнозом "отравление хлором" после посещения частной сауны, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября в Сенгилеевскую районную больницу были доставлены двое детей 2005 и 2009 годов рождения. Обоим поставлен предварительный диагноз "отравление хлором". Установлено, что 24 ноября дети вместе с родителями посещали частную сауну, расположенную на улице Некрасова в Сенгилее, где, возможно, отравились во время купания в бассейне. После оказания помощи детей отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации двух несовершеннолетних детей с симптомами отравления хлором", — говорится в сообщении.

Дело заведено по признакам статьи "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Добавляется, что следователи изъяли из частной сауны документацию, взяли пробы воды из бассейна.