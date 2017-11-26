Под Ульяновском двое детей, возможно, отравились хлором в сауне

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Ульяновской области попали в больницу с предварительным диагнозом "отравление хлором" после посещения частной сауны, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации двух несовершеннолетних детей с симптомами отравления хлором", — говорится в сообщении.
Дело заведено по признакам статьи "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Добавляется, что следователи изъяли из частной сауны документацию, взяли пробы воды из бассейна.