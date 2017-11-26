СК проверяют данные об избитом двухмесячном младенце в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухмесячного младенца с телесными повреждениями в Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

В субботу в приемное отделение Наро-Фоминской районной больницы №1 был доставлен двухмесячный ребенок с различными телесными повреждениями.

"По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.