В ДТП с микроавтобусом в Дагестане погиб человек, восемь пострадали

МАХАЧКАЛА, 25 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе четверо детей, в результате ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Авария произошла примерно в 13.00 мск в Хасавюртовском районе Дагестана.

"Водитель автомобиля "Лада-Приора" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом. В результате аварии водитель "Приоры" скончался на месте, еще восемь пассажиров из микроавтобуса пострадали, в том числе четверо детей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Хасавюрта.