Проверка по заявлению о преследовании геев в Чечне еще идет, сообщили в СПЧ

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка по заявлению жителя Омска о преследовании геев в Чечне еще продолжается, о возбужденных уголовных делах речи пока нет, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Ранее СМИ сообщили, что переехавший в Грозный два года назад житель Омска Максим Лапунов подал в Следственный комитет заявление о преследованиях геев в Чечне. Кроме того, молодой человек, как сообщалось, публично на пресс-конференции рассказал о применявшихся к нему пытках.

По информации СПЧ, в Следственном комитете идет доследственная проверка по этому заявлению.

"Да, доследственная проверка еще продолжается, результатов ее нет. Как она проходит? Идет проверка, идет… Потом снова возвращается к начальной точке…", — рассказал Федотов в Челябинске.

Информации о возбужденных делах пока нет, СПЧ держит на контроле ситуацию, уточнил он.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после этого сообщила, что получила от издания имена людей, на основании слов которых была подготовлена статья. Омбудсмен попросила СК написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены "Новой газетой": речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было. На прошлой неделе Москалькова рассказала, что один человек обратился к ней с этой проблемой лично. По ее словам, она направила обращение в следственные органы, которые сейчас занимаются этими сведениями.