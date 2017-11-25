Горевшее в Японском море судно "Иман" на буксире повели в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Буксир "Нефтегаз-55" повел горевшее в Японском море судно "Иман" во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивосток.
"Иман" — судно под флагом Того. В пятницу к теплоходу направился буксир для отбуксировки его во Владивосток, он утром субботы подошел у судну, однако буксировка осложнилась из-за обесточивания "Имана" и непогоды.
"В 15.50 влд (08.50 мск) "Иман" взяли на буксир и повели в сторону приморского берега. Если погода позволит, то дойдут 27 ноября к концу суток, если нет – 28 ноября", — сказал собеседник.