ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Прокуратура в ходе проверки после снегопада во Владивостоке, который привел к транспортному коллапсу, выявила многочисленные нарушения в работе мэрии, ГИБДД и организаций, ответственных за расчистку дорог, сообщает прокуратура Приморья.

В пятницу, 17 ноября, Владивосток накрыл снегопад. Был перекрыт ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. Владивосток сковали многочисленные пробки, более 20 автобусных рейсов по краю отменили. За сутки произошло около 300 ДТП. Прокуратура начала проверку работы органов мэрии и ГИБДД. По данным ведомства, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93, при этом фактически к работе приступили 67 единиц.

"К настоящему времени установлены многочисленные нарушения деятельности администрации Владивостока и МБУ "Содержание городских территорий"… В частности выявлены факты ненадлежащего и неполного финансирования мероприятий по зимнему содержанию дорожной инфраструктуры города, отсутствия достаточного количества специальной техники, необходимой для организации своевременной очистки дорожного полотна и тротуаров, а также оперативной ликвидации последствий снегопада", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, между ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, администрацией города и МБУ "Содержание городских территорий" не было взаимодействия при выезде снегоуборочной техники на проблемные участки дорог. Также ГИБДД не привлекла своевременно дополнительные силы сотрудников, что затянуло оформление ДТП, сообщает прокуратура.

"По указанным фактам прокурором города внесены представления и.о. главы администрации г. Владивостока, начальнику УМВД России по Владивостоку, руководителю МБУ "Содержание городских территорий", — сообщает ведомство.

В адрес УК и организаций ЖКХ внесены 20 представлений, объявлены 2 предостережения.