Непогода затрудняет буксировку горевшего в Японском море судна "Иман"

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Буксир "Нефтегаз-55" подошел к горевшему в Японском море судну "Иман", однако пока заводка буксира осложняется отсутствием электричества на теплоходе и непогодой, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивосток.

В пятницу утром пожар произошел в машинно-котельном отделении на судне "Иман", которое шло из Тоямы во Владивосток с грузом техники. Экипаж судна загерметизировал отделение и потушил пожар. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также нет. Теплоход находится в дрейфе. На борту – 21 человек, все граждане России. "Иман" — судно под флагом Того. В пятницу к теплоходу направился буксир для отбуксировки его во Владивосток.

"Нефтегаз-55" из Владивостока подошел к "Иману" в 10.35 местного времени, однако пока идет повторная заводка буксира. Сложность в том, что теплоход обесточен, и все приходится делать вручную. Кроме того, в районе ветер 14 метров в секунду, волна два метра", — сказал собеседник.