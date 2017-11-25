Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка и два пенсионера

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Два пенсионера и два ребенка погибли на пожаре во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

"На улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке после тушения пожара в квартире обнаружены тела двух пожилых людей 1947 и 1942 года рождения. Кроме того, из горящей квартиры пожарные вынесли двух малолетних детей. Несмотря на оказанную медиками помощь, детей спасти не удалось", — говорится в сообщении.

По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

На месте происшествия работают следователи–криминалисты, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.