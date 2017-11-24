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Происшествия

Жильцы дома в Мурманске, где взорвался газ: дом как будто подпрыгнул

21:4924.11.2017
(обновлено: 21:56 24.11.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017Сотрудник противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Жильцы дома № 78 по улице Зеленой в Мурманске, где произошел хлопок газа и пожар, приходят в себя после потрясения, следователи выясняют, что могло стать причиной ЧП, а власти решают, где разместить жильцов злополучного подъезда.

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Анастасия Ищенко
Очевидцы рассказали подробности ЧП в Мурманске

В пятницу вечером на пятом этаже дома № 78 по улице Зеленой в угловой квартире произошел хлопок газа, после чего возник пожар в двух квартирах. На место были стянуты все экстренные службы города. Жильцам соседних подъездов также пришлось покинуть свои квартиры, дом был отключен от газо-, тепло- и водоснабжения.

Хлопок и взрыв

"Сидели у телевизора, смотрели передачу. Сначала раздался хлопок, а потом взрыв такой сильный, что открылись двери шкафа, загрохотало все, что наверху лежало. Схватили документы, одежду и выбежали", — рассказала РИА Новости Наталья Ивановна, которая живет в соседнем подъезде.

Другие жильцы дома также отметили, что взрыва было два, причем второй – гораздо сильнее первого. "Сначала небольшой взрыв, а потом как дало, как будто дом подпрыгнул. Жили там семья с двумя детьми, года два как переехали. Правда, по-моему, жена уехала", — рассказала Ольга Ивановна.

На месте происшествия с жильцами работали медики и психологи. По данным главы администрации Мурманска Андрея Сысоева, госпитализация понадобилась двоим – молодому мужчине и пожилой женщине. В региональном УМВД сообщают об одном пострадавшем – мужчине.

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017
© Фото : предоставлено МЧС России
При взрыве бытового газа в пятиэтажке Мурманска выбило стену
Как рассказали жильцы дома, представители газовых служб проверяли оборудование около полугода назад. "Газовые службы приходили примерно полгода назад, проверки проходили – шланги, счетчики, плиту, никаких неисправностей не было", — говорит Михаил Александрович.

Доследственная проверка

На месте пожара работает следственная группа, которой предстоит выяснить причины произошедшего, проводится процессуальная проверка.

"В настоящее время работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, выясняются причины произошедшего, устанавливаются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в региональном СУСК.

Прокуратура Первомайского административного округа Мурманска также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности контролирующих органов, соблюдению требований безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Павел Львов
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После ЧП в жилом доме в Мурманске возбудили уголовное дело
"Скорейшее установление причин произошедшего, надлежащая помощь жильцам дома, устранение последствий находится на особом контроле прокуратуры области", — говорится в сообщении ведомства.

Соседние подъезды пригодны для жилья

На месте происшествия был создан оперативный штаб, его члены провели предварительный осмотр здания сразу после того, как пожарные потушили возгорание. По данным Сысоева, людей под завалами не обнаружено. Власти решают вопрос с размещением жильцов поврежденного подъезда.

"Людям из этого подъезда предложено разместиться в школе. Списки уточняем. Остальные подъезды не разрушены, в них возможно проживание. Управляющая компания решает вопрос о подключении воды, тепла, электричества в соседние подъезды", — отметил глава администрации.

По предварительным оценкам, в размещении нуждаются жильцы двух квартир. Как отметил Сысоев, комитет имущественных отношений предложит жильцам этих квартир размещение в маневренном фонде администрации города.

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© МЧС России
Газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в Мурманске. Съемка МЧС
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