СК начал проверку после обвала котлована у ТЦ на юго-западе Москвы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после обвала котлована у ТЦ на юго-западе Москвы, где пострадали четверо рабочих, сообщил старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что в пятницу возле торгового центра "Мега Теплый Стан" обвалился котлован. Двух рабочих засыпало землей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Москве, ЧП произошло на строительных работах на Калужском шоссе. Двое рабочих были госпитализированы.

"По предварительным данным, вечером 24 ноября 2017 года на строительном участке по улице Острякова в городе Москве бетонная плита придавила ноги четверым рабочим. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала она.