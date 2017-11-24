В Пензе почти 70 домов остались без отопления из-за аварии

САРАТОВ, 24 ноя — РИА Новости. Аварии на теплотрассе в Пензе привели к отключению отопления в 67 многоквартирных жилых домах и 11 объектах социальной сферы, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, неоднократные порывы на теплотрассе диаметром 400 миллиметров произошли в районе пересечения улиц Чкалова и Куйбышева, прекращена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.

"Низкая эффективность производства аварийно-восстановительных работ работниками ОАО "Т плюс теплосеть Пенза" откладывает на срок до 19.00 мск 25 ноября подачу отопления в 67 жилых домов по улицам Чкалова, Красная, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовская и Карла Маркса, три детсада, три школы, пять лечебных учреждений", — говорится в сообщении. Комментариями компании "Т Плюс" РИА Новости пока не располагает.

Ситуация находится на контроле главы администрации города Виктора Кувайцева, отметили в мэрии.

В настоящее время в Пензе температура воздуха составляет три градуса мороза.

В январе на Пензенской ТЭЦ-1, которая входит в состав "Т Плюс", произошло обрушение кровли, что вызвало ряд аварий на теплосетях. В результате без тепла остались жильцы 471 дома. В городе на несколько дней вводился режим ЧС. Теплоснабжение было восстановлено через несколько дней, но уже 1 февраля в результате новой аварии на теплотрассе на территории ТЭЦ-1 без тепла остались 206 домов. По данным прокуратуры, новый прорыв был вызван высоким процентом износа теплосетей.