Сестра умершего в смоленской больнице рассказала обстоятельства его гибели

БРЯНСК, 24 ноя – РИА Новости. Сестра мужчины, умершего в коридоре смоленской больницы, рассказала РИА Новости об обстоятельствах его гибели.
"Я писала два заявления в СК по факту нанесения телесных повреждений и по факту неоказания медицинской помощи, по обоим заявлениям получила отказ", — рассказала родная сестра погибшего Галина Михайлова.
По ее словам, сначала родственники мужчины считали, что он из-за серьезных травм, которые получил в драке в одном из городских заведений. Однако женщину смутило то, что, по словам бармена, скорую помощь вызвали еще в 22.30, а в справке о смерти значилось, что он поступил в больницу в 4.30.
"Только поэтому я решила разобраться с ситуацией и написала заявление в больницу с просьбой посмотреть записи камер видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.
Комментариями больницы РИА Новости пока не располагает.
После того как история получила большой общественный резонанс, СК возбудил против медиков уголовное дело о халатности и оставлении в опасности. Региональный департамент здравоохранения также начал проверку.