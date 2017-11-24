Сестра умершего в смоленской больнице рассказала обстоятельства его гибели

БРЯНСК, 24 ноя – РИА Новости. Сестра мужчины, умершего в коридоре смоленской больницы, рассказала РИА Новости об обстоятельствах его гибели.

На днях в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения больницы, на которой пациент выходит из палаты в коридор, падает на пол и истекает кровью, а мимо него проходят люди. Врачи оказали ему помощь только через 10 минут, а вскоре констатировали смерть.

"Я писала два заявления в СК по факту нанесения телесных повреждений и по факту неоказания медицинской помощи, по обоим заявлениям получила отказ", — рассказала родная сестра погибшего Галина Михайлова.

По ее словам, сначала родственники мужчины считали, что он из-за серьезных травм, которые получил в драке в одном из городских заведений. Однако женщину смутило то, что, по словам бармена, скорую помощь вызвали еще в 22.30, а в справке о смерти значилось, что он поступил в больницу в 4.30.

"Только поэтому я решила разобраться с ситуацией и написала заявление в больницу с просьбой посмотреть записи камер видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что получила видеозапись на законных основаниях, по заявлению на имя главврача, который, по ее мнению, ничего не знал о происшедшем и не мешал получить видео. "Я просмотрела видеозапись с 23.00 до пяти утра и была шокирована: все это время он находился в больнице, на него не обращали внимания. Говорят, что он уходил, потом возвращался, был пьян, вел себя агрессивно и неадекватно. На самом деле никакой агрессии не было. Он пытался встать и не мог в результате серьезной черепно-мозговой травмы", — говорит сестра.

Комментариями больницы РИА Новости пока не располагает.

После того как история получила большой общественный резонанс, СК возбудил против медиков уголовное дело о халатности и оставлении в опасности. Региональный департамент здравоохранения также начал проверку.