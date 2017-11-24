Очевидцы рассказали подробности ЧП в Мурманске

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

МУРМАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Очевидцы рассказали РИА Новости, что слышали хлопок, а потом звуки сильного взрыва в жилом доме в Мурманске; по их данным, ЧП произошло в квартире пожилой женщины.

Ранее в МЧС заявляли, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Мурманске частично обрушилась кровля, загорелись две квартиры. Источник агентства сообщал о двух пострадавших. Жильцы дома эвакуированы, на месте происшествия работают спасатели, которые тушат пожар при помощи высотного подъемного устройства. Для граждан развернут пункт временного размещения.

Из фотографий МЧС следует, что на пятом этаже дома выбило плиту стены, боковая плита искорежена. Из зияющей дыры полыхает огонь.

Как рассказали агентству очевидцы, они услышали хлопок и потом звуки взрыва. "Я сидела дома, смотрела телевизор. Вдруг я услышала хлопок, а за ним раздался сильный взрыв, такой сильный, что у нас открылись дверцы шкафа", — рассказала РИА Новости одна из жильцов пострадавшего дома.

По свидетельству очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, проживала пожилая женщина.

Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия работают экстренные службы.