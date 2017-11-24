В Петербурге арестовали женщину, подозреваемую в терроризме

Задержание главы женской ячейки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (террористическая группировка, запрещенная в России) в Санкт-Петербурге

Задержание главы женской ячейки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (террористическая группировка, запрещенная в России) в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге санкционировал арест женщины, подозреваемой в руководстве петербургской женской ячейкой международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали руководительницу петербургской женской ячейки террористической организации.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аллы Беспаловой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), сроком на 2 месяца, до 23 января 2018 года", — говорится в сообщении.

Представитель ОПС подтвердил РИА Новости, что речь идёт именно о задержанной УФСБ женщине.

Ранее пресс-служба УФСБ сообщала, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации".

"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".

*Террористическая группировка, запрещенная в России.