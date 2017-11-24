РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя — РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону эвакуирована из-за бесхозного предмета, идет проверка, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Персонал администрации был эвакуирован из-за обнаруженного бесхозного предмета. В настоящее время идет проверка", — сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по региону подтвердили обнаружение бесхозного предмета, однако не стали говорить, где его нашли, а также не стали комментировать информацию об эвакуации администрации Ростова-на-Дону.

"Обнаружен бесхозный предмет. В данный момент проводится проверка", — сказали РИА Новости в полиции на просьбу прокомментировать сообщения об эвакуации городской мэрии.

Источник в самой администрации города подтвердил РИА Новости, что работникам мэрии было предписано покинуть здание.