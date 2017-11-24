Суд признал водителя грузовика виновным в массовом ДТП под Тулой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Водитель грузовика признан виновным в массовом ДТП в июле 2017 года под Тулой, в результате которого погибли пять человек; он получил 4 года и 8 месяцев колонии поселения, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В суде установлено, что 13 июля грузовой автомобиль под управлением Сергея Стрельникова двигался по автодороге М-2 "Крым" в направлении Орла. На 258 километре дороги из-за ремонтных работ остановилось несколько легковых автомобилей. Стрельников не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на несколько автомобилей.

В результате ДТП погибло пять человек. Было возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил Стрельникову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", — говорится в сообщении.