Житель Ингушетии, отнявший Iphone у военного, получил три года колонии

НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Сунженский районный суд Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы жителя республики, обвиняемого в разбойном нападении на военного и хищении телефона Iphone, сообщает региональная прокуратура.

"Судебным следствием установлено, что 21-летний житель Ингушетии в мае 2017 года, находясь на территории войсковой части в селении Троицкое, угрожая применением ножа, похитил у военнослужащего мобильный телефон модели Apple iphone 5 S стоимостью более 16,6 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в разбойном нападении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.