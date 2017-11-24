Россельхознадзор выявил новые очаги АЧС в трех регионах

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской, Владимирской и Ростовской областях, сообщает ведомство в пятницу.
"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Белгородской, Владимирской и Ростовской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора", — говорится в сообщении.
АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.