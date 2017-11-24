Россельхознадзор выявил новые очаги АЧС в трех регионах

Свинья во время транспортировки в грузовике. Архивное фото

Свинья во время транспортировки в грузовике. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской, Владимирской и Ростовской областях, сообщает ведомство в пятницу.

Вирус обнаружен 22 и 24 ноября у диких кабанов в Шебекинском районе и у домашних свиней в Корочанском районе Белгородской области, в Ростовской области — у мертвых домашних свиней в Зерноградском районе. Во Владимирской области вирус найден 23 ноября у дикого кабана, отстрелянного на территории Вязниковского района.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Белгородской, Владимирской и Ростовской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.