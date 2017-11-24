Под Тверью госпитализировали почти 30 студентов колледжа с отравлением

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Тверской области проводит проверку в связи с массовым заболеванием студентов колледжа в Бежецке вирусным гастроэнтеритом, госпитализированы 28 человек, сообщила прокуратура в пятницу.

"Поступила информация о госпитализации в ГБУЗ "Бежецкая ЦРБ" 28 студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический колледж" в возрасте 16-18 лет с предварительным диагнозом "вирусный гастроэнтерит", — говорится в сообщении.

Уточняется, что студенты обучаются в разных группах, проживают на разных этажах общежития.

"Межрайонной прокуратурой незамедлительно организована проверка, в том числе условий проживания в общежитии. Назначено проведение бактериологического исследования, отобраны пробы воды", — сообщает надзорное ведомство.

Вирусный гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Сопровождается рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.