Из московской школы эвакуировали почти 300 человек из-за возгорания

Порядка 300 учеников и педагогов эвакуировали в пятницу днем из школы на юго-востоке Москвы после возгорания мусора, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Произошло возгорание мусора в школе по адресу: улица Федора Полетаева, дом 8, корпус 2. Эвакуированы около 300 учащихся и сотрудников учебного заведения", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства пожара выясняются.