В транспортной прокуратуре раскритиковали РЖД за состояние поездов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев раскритиковал состояние пассажирских поездов в России: окна в электричках не открываются, туалеты в плохом состоянии, поезда эксплуатируют, несмотря на неисправности.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась с поездами дальнего следования. "Только после последней проверки по требованию прокуратуры контролирующим органом отставлены от эксплуатации более 140 локомотивов, к дисциплинарной ответственности привлечены 49 должностных лиц, в том числе 14 начальников сервисов локомотивных депо", — сказал прокурор.
"Притчей во языцех стали жалобы на не открывающиеся окна и состояние туалетов, которые либо закрыты, либо пребывают в состоянии, далёком от цивилизованного. По-прежнему процветает несанкционированная торговля", — отметил Опенышев.