В транспортной прокуратуре раскритиковали РЖД за состояние поездов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев раскритиковал состояние пассажирских поездов в России: окна в электричках не открываются, туалеты в плохом состоянии, поезда эксплуатируют, несмотря на неисправности.

"Проверка показала, что пригородные пассажирские поезда далеко не всегда отвечают требованиям законодательства. Распространены случаи эксплуатации электропоездов с различными неисправностями, нехватка запасных частей, нарушение условий ремонта и технического обслуживания, неверных действий локомотивной бригады", — сказал Опенышев на II открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась с поездами дальнего следования. "Только после последней проверки по требованию прокуратуры контролирующим органом отставлены от эксплуатации более 140 локомотивов, к дисциплинарной ответственности привлечены 49 должностных лиц, в том числе 14 начальников сервисов локомотивных депо", — сказал прокурор.

Он проинформировал, что повсеместно прокуроры выявляют нарушения требований санитарного и противопожарного законодательства.

"Притчей во языцех стали жалобы на не открывающиеся окна и состояние туалетов, которые либо закрыты, либо пребывают в состоянии, далёком от цивилизованного. По-прежнему процветает несанкционированная торговля", — отметил Опенышев.