Экс-главу Татфондбанка Мусина госпитализировали из СИЗО

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, находящийся под стражей в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, в пятницу был госпитализирован из казанского СИЗО-2, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления ФСИН России по Татарстану Инга Мазуренко.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. Срок содержания Мусина под стражей продлевался неоднократно, в последний раз Приволжский районный суд Казани 11 октября продлил его арест до 16 декабря.

"Утром Мусин пожаловался на ухудшение состояния, была вызвана скорая помощь. Врачи приняли решение о его госпитализации в одно из медицинских учреждений", — сказала Мазуренко.

За время пребывания в СИЗО Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. В начале мая он был экстренно госпитализирован в учреждение минздрава Татарстана и вернулся в СИЗО после прохождение необходимого медицинского обследования, лечения и стабилизации состояния. В конце июня Мусин обратился с жалобой на ухудшение самочувствия в медицинскую часть следственного изолятора, где ему была оказана необходимая врачебная помощь.

По информации следственного управления СКР по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.