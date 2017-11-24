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Происшествия

Экс-главу Татфондбанка Мусина госпитализировали из СИЗО

15:3624.11.2017
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© Фото : ПАО "Татфондбанк"Здание головного офиса Татфондбанка. Архивное фотоЗдание головного офиса Татфондбанка. Архивное фото
© Фото : ПАО "Татфондбанк"

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, находящийся под стражей в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, в пятницу был госпитализирован из казанского СИЗО-2, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления ФСИН России по Татарстану Инга Мазуренко.

Офис Татфондбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-главы Татфондбанка Мусина

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. Срок содержания Мусина под стражей продлевался неоднократно, в последний раз Приволжский районный суд Казани 11 октября продлил его арест до 16 декабря.

"Утром Мусин пожаловался на ухудшение состояния, была вызвана скорая помощь. Врачи приняли решение о его госпитализации в одно из медицинских учреждений", — сказала Мазуренко.

За время пребывания в СИЗО Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. В начале мая он был экстренно госпитализирован в учреждение минздрава Татарстана и вернулся в СИЗО после прохождение необходимого медицинского обследования, лечения и стабилизации состояния. В конце июня Мусин обратился с жалобой на ухудшение самочувствия в медицинскую часть следственного изолятора, где ему была оказана необходимая врачебная помощь.

Отделение Татфондбанка. Архивное фото
© Фото : ПАО "Татфондбанк"
Глава Татфондбанка стал фигурантом еще одного уголовного дела

По информации следственного управления СКР по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.

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