Верховный суд проверит приговор членам хакерской группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ 20 декабря проверит законность приговора членам хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константину Теплякову и Александру Филинову, получившим по три года колонии за взлом электронной почты, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба будет рассмотрена. 20 декабря в 10:00", — сказали в пресс-службе.

Мосгорсуд приговорил членов "Шалтай-Болтая" к трём годам лишения свободы в колонии общего режима каждого. Срок наказания исчисляется с 6 сентября 2016 года. Также суд конфисковал в пользу государства 470 евро, найденные при обыске в доме у Филинова.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело Аникеева выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые — Константин Тепляков и Александр Филинов).