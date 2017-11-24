Чубайс пришел в суд давать показания по делу экс-главы "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу явился в Черемушкинский суд Москвы давать показания по делу бывшего руководителя этой компании Леонида Меламеда о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В июле 2015 года глава "Роснано" уже давал следствию показания по этому делу, заявив, что вменяемая Меламеду сделка не принесла компании ущерба.
Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации на сумму более 220 миллионов рублей. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров.
Фигурантам дела грозит до 10 лет заключения.