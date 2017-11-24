В Липецкой области госпитализировали более 20 школьников

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. ГУ МЧС по Липецкой области сообщает о госпитализации 23 школьников с тошнотой и головокружением, сообщает региональный МЧС.

Инцидент произошел в средней школе №35 села Сселки в Липецке. "Поступила информация о том, что учащимся 5 класса… во время проведения занятий стало плохо (тошнота, головокружение)", — говорится в сообщении.

В школу срочно отправились медики.

"На обследование в ГУЗ "Областная детская больница" г. Липецк направлено 23 ученика. В медицинском учреждении работают специалисты психологической службы. Дальнейшая информация уточняется", — сообщает МЧС.

В школе отказались комментировать ситуацию.

Между тем, местные СМИ предположили, что ухудшение самочувствия ребят стало результатом воздействия на них ультразвука из мобильного приложения, которое скачал на свой телефон один из учащихся.