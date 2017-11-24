Сотрудников саратовской мэрии эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

САРАТОВ, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Саратова эвакуированы после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"Здание городской администрации эвакуировано из-за звонка о заложенной бомбе", — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что также эвакуированы сотрудники Саратовской городской думы, которая располагается в одном здании с мэрией.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Комментариями областных управлений МВД и ФСБ РИА Новости пока не располагает.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.