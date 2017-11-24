В Ленинградской области обезвредили снаряды времен Первой мировой войны

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Три крупнокалиберных артиллерийских снаряда выпуска 1909 года обезвредили методом подрыва военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Уникальную операцию по подрыву боеприпасов времен Первой мировой войны, обнаруженных на форте Ино в поселке Приветнинский Выборгского района Ленинградской области, провели саперы ЗВО", — сказал Мугинов.

По его словам, "три артиллерийских снаряда калибра 300 миллиметров 1909 года выпуска были обнаружены на глубине двух метров внутри шахтного колодца".

Представитель ЗВО отметил, что из-за сильных разрушений бетонных конструкций доступ к углублению был ограничен одним небольшим проходом, в связи с чем "единственным способом обезвреживания боеприпасов оставалось уничтожение их на месте".

"При выполнении поставленной задачи саперы использовали управляемый метод подрыва. Для этого потребовались осколочно-фугасные снаряды, детонацию которых обеспечили 15 килограммов тротила. Всего в операции было задействовано 10 военнослужащих инженерных войск и две единицы спецтехники", — добавил Мугинов.

Форт Ино — фортификационное сооружение, построенное в 1916 году. Был разрушен в 1921 году в соответствии с Тартуским мирным договором. Является объектом культурного наследия и находится под охраной государства.