В Удмуртии оштрафовали заведующую столовой лагеря, где отравились школьники

УФА, 24 ноя — РИА Новости. Суд в Удмуртии оштрафовал на 20 тысяч рублей заведующую столовой детского лагеря "Дружба", где весной во время школьного чемпионата игры "Что? Где? Когда?" отравились около 90 человек, сообщило СУСК РФ по республике.

В детском оздоровительном лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", в котором участвовали более 500 учащихся из городов России, с 29 апреля по 3 мая 2017 года с пищевым отравлением были госпитализированы более 90 человек. Причиной отравления явилось несоблюдение санитарных норм персоналом пищеблока лагеря, среди которых имелись больные работники.

"Инфекция была обнаружена у бухгалтера-кладовщика, повара, пекаря, буфетчицы и уборщицы. Установлено, что заведующая столовой не следила за технологией приготовления пищи и не контролировала соблюдение работниками санитарных требований. Обвиняемая полностью признала свою вину. Судом наложен штраф на нее в размере 20 тысяч", — говорится в сообщении следственного управления.