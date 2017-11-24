СК объяснил, почему не завел дело после смерти пациента смоленской больницы

БРЯНСК, 24 ноя – РИА Новости. Следственные органы не возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в смоленской больнице этим летом, поскольку не получили объективных данных, указывающих на криминальный характер произошедшего, следует из сообщения СУ СК по региону.

Запись с камер видеонаблюдения, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью, появились в СМИ и социальных сетях. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начинают ему оказывать помощь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. СМИ сообщают, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и принял участие в драке, в результате чего получил ранения.

После того, как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку. Прокуратура же потребовала привлечь к ответственности сотрудников следственных органов, которые своевременно не возбудили уголовное дело в отношении тех, кто избил мужчину, умершего в коридорах смоленской больницы.

"Необходимо отметить, что ранее следственными органами по факту смерти мужчины, проводилась доследственная проверка, но в связи с тем, что объективных данных, указывающих на криминальный характер смерти, получено не было, было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в настоящее время руководство следственного управления инициировало проведение служебной проверки в отношении своих сотрудников, которые принимали это процессуальное решение.