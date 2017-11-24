СК объяснил, почему не завел дело после смерти пациента смоленской больницы

БРЯНСК, 24 ноя – РИА Новости. Следственные органы не возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в смоленской больнице этим летом, поскольку не получили объективных данных, указывающих на криминальный характер произошедшего, следует из сообщения СУ СК по региону.
После того, как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку. Прокуратура же потребовала привлечь к ответственности сотрудников следственных органов, которые своевременно не возбудили уголовное дело в отношении тех, кто избил мужчину, умершего в коридорах смоленской больницы.
"Необходимо отметить, что ранее следственными органами по факту смерти мужчины, проводилась доследственная проверка, но в связи с тем, что объективных данных, указывающих на криминальный характер смерти, получено не было, было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в настоящее время руководство следственного управления инициировало проведение служебной проверки в отношении своих сотрудников, которые принимали это процессуальное решение.