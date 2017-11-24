Под Владимиром вынесли приговор пенсионеру, открывшему стрельбу по детям

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Владимирской области, открывший стрельбу из пневматического ружья по детям, которые шумели во дворе, приговорен к 440 часам обязательных работ, сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 440 часов обязательных работ. Дело рассмотрено судом в особом порядке", — говорится в сообщении.

Днем 24 августа во дворе жилого дома города Собинки четверо подростков разговаривали на крыльце почтового отделения. Житель квартиры, расположенной на третьем этаже дома, с балкона стал выкрикивать детям замечания, требовать прекратить ломать крыльцо и уйти со двора. Ребята ответили пенсионеру, что они не нарушают порядок и не ломают крыльцо. Пенсионер, посчитав, что подростки проигнорировали его замечания, взял пневматическое ружье "ИЖ-38" и выстрелил из него с балкона в сторону детей.

Заметив, что пенсионер целится по ним, подростки разбежались, а 10-летний мальчик забежал в отделение почты. Пенсионер выстрелил по нему, когда мальчик вышел из помещения. Пуля попала в левый висок пострадавшего. Ребенок был госпитализировали с пулевым ранением мягких тканей головы, которое осложнилось сотрясением мозга. В клинике ребенок пробыл три недели до полного выздоровления.

Сообщалось, что в ходе следствия пенсионер полностью признал свою вину. Он пояснил, что безразличие детей его разозлило, и он решил запугать мальчиков.

Ранее также отмечалось, что в ходе расследования были проведены медицинские, баллистические и иные судебные экспертизы. Эксперты констатировали, что пневматическая винтовка, из которой стрелял обвиняемый, пригодна для любительской и тренировочной стрельбы. Использованные им пули не являются боеприпасами и предназначены для стрельбы из пневматического оружия. Винтовка в ходе следствия у пенсионера была изъята.