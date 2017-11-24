ВС Чечни вынес приговор по делу о подрыве машины полицейского в 2012 году

ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Верховный суд Чечни приговорил к 14 годам лишения свободы 26-летнего местного жителя за подрыв в 2012 году автомобиля сотрудника полка вневедомственной охраны МВД по Чечне, в результате которого полицейский скончался, приговор вступил в силу в пятницу, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Суд установил, что в ночь на 6 сентября 2012 года молодой человек совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Грозном установил под днищем личного автомобиля сотрудника полка вневедомственной охраны МВД по Чеченской республике самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Когда утром сотрудник полиции сел в свой автомобиль, участники НВФ осуществили подрыв машины.

Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ: "участие в незаконном вооруженном формировании", "незаконная перевозка взрывного устройства группой лиц по предварительному сговору", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "умышленное уничтожение чужого имущества путем взрыва".

"По совокупности преступлений мужчина осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что двое участников данных преступлений объявлены в розыск, двое были уничтожены в ходе боестолкновения.