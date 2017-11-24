Полицейские уничтожили найденный в Чечне тайник с оружием и боеприпасами

ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Полицейские обнаружили в Чечне два тайника с оружием и боеприпасами, один из них, найденный на окраине Грозного, уничтожили на месте из-за угрозы взрыва, сообщается на сайте МВД по республике в пятницу.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на территории Чеченской Республики обнаружены два тайника с большим количеством боеприпасов и оружием. Один был найден на окраине поселка Карпинский Курган Заводского района Грозного. Из земляной ямы глубиной полтора метра сотрудники полиции извлекли два противотанковых управляемых реактивных снаряда, два танковых снаряда, два минометных снаряда, два выстрела РПГ, выстрел осколочной гранаты, три гранаты, два снаряженных магазина к автомату Калашникова и большое количество патронов различного калибра. В связи с высокой взрывоопасностью, тайник уничтожен на месте обнаружения", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, тайник принадлежал члену бандподполья, уничтоженному в ходе спецоперации в августе 2015 года.

Второй схрон полицейские обнаружили в предгорье Чечни, в лесополосе на западной окраине села Старые Атаги Грозненского района на расстоянии около 30 метров от проселочной дороги. В тайнике было два гранатомета "Муха", один огнемет "Шмель", два выстрела РПГ-7В, 13 гранат, семь магазинов к автомату Калашникова и около 700 патронов различного калибра. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, добавили в МВД.

Ранее 21 ноября полицейские нашли еще два крупных тайника с оружием и боеприпасами в Веденском районе республики. Сообщалось, что они принадлежали уничтоженному боевику, имя которого силовики не сообщили.