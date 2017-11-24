Кемеровчанин помог полиции задержать с поличным "закладчика" наркотиков

КЕМЕРОВО, 24 ноя — РИА Новости. Бдительный кемеровчанин помог полицейским задержать наркоторговца в тот момент, когда он прятал так называемые закладки с запрещёнными веществами, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном главке МВД.

"Накануне в рамках областной профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью!" на горячую линию позвонил житель Центрального района Кемерова. Он сообщил, что неизвестный мужчина прячет что-то вблизи домов и делает на телефон снимки этих мест", — рассказали в ведомстве.

Прибывшие по адресу сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУМВД задержали злоумышленника с поличным. Им оказался 23-летний местный житель. Полицейские обнаружили и изъяли у него 140 подготовленных к реализации свёртков с наркотическим веществом. Проведённая экспертиза установила, что это синтетический наркотик "соль" общей массой около 80 граммов, уточнили в ведомстве.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". За это ему грозит до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу на время следствия, добавили в полиции.