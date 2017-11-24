Медики рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 ноя – РИА Новости. Состояние пострадавших в результате перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана остается без изменений, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

По данным следствия, в четверг в 14.30 мск на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы Магарамкентского района между двумя группами мужчин не менее 10 человек произошел конфликт, который перенос в драку с применением огнестрельного оружия. В ходе перестрелки двое скончались, еще двое с ранениями были госпитализированы.

"Их состояние оценивается так же, как и вчера, средней тяжести. Они стабильны, их здоровью пока ничего не угрожает", — рассказал собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки с двумя погибшими в Магарамкентском районе. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.