ВС Ингушетии продлил арест обвиняемому в подготовке теракта в Москве

НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии продлил на три месяца срок ареста жителю республики, которого обвиняют в участии в террористической деятельности и подготовке теракта в Москве, сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2016 года в Ингушетии были задержаны пятеро членов преступной группы, у которых обнаружен арсенал, включавший, пять единиц огнестрельного оружия, два готовых самодельных взрывных устройства массой около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте каждое и комплектующие к снайперской винтовке. Задержанные входили в группу ликвидированного в начале октября того же года эмиссара запрещенной в России международной террористической организации "ИГ"* Саутиева.

В начале ноября этого года Верховный суд Ингушетии продлил срок содержания под стражей на три месяца – до февраля 2018 года одному из задержанных – Руслану Эсмурзиеву. Его обвиняют в приготовлении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, участии в деятельности террористической организации, хранении и перевозке оружия и взрывных устройств в составе группы. Постановление о продлении срока ареста было обжаловано адвокатом обвиняемого.

"Согласно версии следствия, Эсмурзиев с сентября по ноябрь 2016 года участвовал в деятельности организованной группы международной террористической организации "Исламское государство"* под руководством ликвидированного Саутиева", — говорится в сообщении.

Как считает следствие, он перевозил Саутиева по республике на своем автомобиле, хранил и передавал членам НВФ деньги, оружие и самодельные взрывные устройства. "Также в составе данной группы, по данным следствия, Эсмурзиев подготавливал террористический акт путем взрыва и стрельбы из огнестрельного оружия в период празднования Нового 2017 года в Москве", — отмечает суд.

"Изучив представленные материалы, суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Верховного суда Ингушетии (о продлении срока ареста), а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения", — уточняется в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России.