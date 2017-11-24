В Махачкале шестнадцать человек отравились угарным газом

МАХАЧКАЛА, 24 ноя — РИА Новости. Шестнадцать человек отравились угарным газом в Махачкале, 11 из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"Шестнадцать человек с признаками отравления обратились в больницу, 11 из них госпитализированы. Предположительно, все они отравились угарным газом", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что госпитализированные находятся в республиканской клинической больнице — центре специализированной экстренной медицинской помощи.

"Их состояние оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Больные идут на поправку", — отметил собеседник агенства.