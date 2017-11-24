МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Алена Аршинова направила депутатский запрос в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить видео, на котором группа молодых людей со смехом жестоко избивает парня.

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодые люди жестокого избивают сверстника, нанося ему множество ударов ногами по голове. На кадрах видно, что жертва избиения не оказывает сопротивления и в конечном итоге теряет сознание. При этом жестокая сцена сопровождается смехом участников видео.

"Прошу принять меры прокурорского реагирования по факту очевидного жестокого физического насилия в отношении подростка, установить все обстоятельства инцидента, в том числе время, место, причины, личности подростков, а также виновных лиц", — говорится в запросе Аршиновой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат также попросила генерального прокурора установить виновных в этом инциденте, в том числе, возможно, в лице руководства администрации места проживания или обучения подростков, и привлечь виновных к ответственности.