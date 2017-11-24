Житель Кузбасса по видео сделал устройство для кражи денег из банкомата

КЕМЕРОВО, 24 ноя — РИА Новости. В кузбасском городе Ленинск-Кузнецкий будут судить 19-летнего местного жителя, который по инструкции из интернета изготовил приспособление, позволяющее похищать деньги из банкомата, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Полысаево. Сотрудники инкассации обнаружили в банкомате, расположенном в одном из магазинов, накладку на модуле выдачи наличных. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, установившего оборудование. Им оказался 19-летний местный житель.

"Подозреваемый признался, что посмотрел в интернете видеоролики с примерами, когда на различных банкоматах находили самодельные накладки, с помощью которых похищались денежные средства. Обвиняемый самостоятельно изготовил аналогичное приспособление и с помощью него похитил из устройства наличные", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУМВД, ранее судимый молодой человек стал фигурантом уголовного дела о краже. Материалы дела с достаточной доказательственной базой и обвинительным заключением направлены на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.