В Петербурге подросток скончался от ожога пищевода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в одной из больниц Санкт-Петербурга 13-летнего подростка, поступившего с химическим ожогом пищевода, сообщает городское ГСУСК РФ.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"В настоящее время следователями проведен осмотр места проживания подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.