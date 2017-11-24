Продавец сантехники из Челябинска пойдет под суд за убийство клиентки

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Челябинский облсуд назначил на 1 декабря рассмотрение уголовного дела продавца магазина сантехники Николая Ефименко, обвиняемого в убийстве клиентки и хищение денег у других клиентов, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

По данным следствия, днем 5 декабря 2016 года в магазине Центрального района Челябинска было обнаружено тело местной жительницы с многочисленными колото-резаными ранениями, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Со слов продавца магазина, ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшей нанесли двое мужчин, которые затем скрылись. Как сообщали местные СМИ, убитая — 37-летняя дочь бывшего гендиректора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова Екатерина.

Во время следствия выяснилось, что продавец сам нанес ранения женщине, которая пришла в магазин за заказанной ранее душевой кабиной, за которую она передала подозреваемому крупную сумму денег. Товар не был доставлен, и между ними возник конфликт, а продавец позже придумал версию о двух мужчинах, уточняет следствие. В ходе расследования дела была установлена причастность обвиняемого к хищению денег в сумме более 300 тысяч рублей у шести потерпевших, которым он также не доставил сантехнику.

"Первое судебное заседание по уголовному делу Ефименко назначено на 1 декабря на 11.00 (09.00 мск). На заседании суд будет решать вопрос о продлении подсудимому меры пресечения", — рассказала собеседница агентства.

Кроме того, при условии, что будут соблюдены все процессуальные требования, суд в тот же день начнет рассматривать дело по существу, уточнила она.

Как добавили в пресс-центре прокуратуры региона, в рамках расследования уголовного дела были заявлены гражданские иски супругом убитой в размере 20 миллионов рублей и владельцем магазина — на 24 тысячи рублей, для обеспечения которых наложен арест на автомобиль обвиняемого.

По данным прокуратуры, Ефименко накануне убийства уничтожил находившийся в магазине видеорегистратор, а когда клиентка пришла за товаром, нанес ей двумя ножами свыше 170 ударов по телу. После этого он поджег ее тело, а затем инсценировал нападение неустановленными лицами.