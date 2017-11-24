В Ленинградской области более тысячи человек остались без холодной воды

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек остались в пятницу без холодного водоснабжения в Луге Ленинградской области в результате аварии на водоводе диаметром 100 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Нарушено холодное водоснабжение 10 жилых домов, в которых проживают более 1500 человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что уже организован подвоз питьевой воды.

По его словам, аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить к 16.00 мск пятницы.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение об аварии на водоводе поступило в оперативную смену в 07.45. В зоне отключения находятся 1500 человек, всего 10 жилых домов. На месте ЧП сейчас работают аварийно-восстановительные бригады ОАО "Лужский водоканал".